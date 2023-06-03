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Mehmet Şimşek'ten Külliye'deki törende muhabirin 'Hayırlı olsun mu' sorusuna cevap: Ayaküstü değerlendirme yapmıyorum

Yeni kabine heyecanla beklenirken kabinede olması beklenen Mehmet Şimşek, "Hayırlı olsun mu diye" soran gazetecilere "Ayaküstü değerlendirme yapmıyorum" diyerek cevap verdi.

20:06 . 3/06/2023 Cumartesi
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Mehmet Şimşek açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek açıklama yaptı.

Türkiye'de milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler yeni kabinede kimlerin olacağına çevrildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabinenin açıklanması beklenirken, en çok merak edilen isimlerden biri de ekonominin başına kimin geçeceği oldu.

Ekonomi yönetimi merak ediliyor

Şüphesiz ki en çok merak edilen isimlerden birisi de Mehmet Şimşek.

Eski Bakan Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.

Gazeteci ordusu etrafını sardı

Tören sonrası ise basın mensupları kabinede olması beklenen Mehmet Şimşek'in etrafını sardı.

Gazeteciler Mehmet Şimşek'e "
Hayırlı olsun mu diye
" sordu.

"Ayaküstü değerlendirme yapmıyorum"

Mehmet Şimşek ise gazetecilere
"Ayaküstü değerlendirme yapmıyorum
" diyerek cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'ye girerken 101 pare top atışı yapıldı. Törene 78 ülkeden üst düzey temsilci katıldı. Erdoğan, ''Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, değerli Meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlarım, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören kardeşlerim hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sandığa giden tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ''Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim diyoruz. Türkiye'nin her bir vatandaşının katkısına ihtiyacı var. Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibarıyla artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş millet kesin kararını vermiştir. Artık Türkiye Yüzyılı, şahlanış dönemi başlamıştır'' ifadelerini kullandı.

#Mehmet Şimşek
#Külliye
#Kabine
1 saat önce
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