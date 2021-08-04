Mehmetçik görevlendirildi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Isparta ve Denizli'deki orman yangına destek

Denizli'deki yangına müdahale için 11. Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personeli görevlendirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.

Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11’inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2021

FOTOĞRAF 8 Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına başladı. Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.





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Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta Valiliğinin talebi üzerine yangına müdahale için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personelini görevlendirdiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir" denildi.

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Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için

Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2021

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