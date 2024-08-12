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Mehmetçik PKK'yı bölgeden silip atıyor: Kuzey Irak'ta 17 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Seren Som
13:22 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:44 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MSB operasyon görüntülerini de paylaştı.
MSB operasyon görüntülerini de paylaştı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.

Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!"


#MSB
#TSK
#PKK
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