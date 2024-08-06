Mehmetçik teröre geçit vermiyor: Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı
Terörle mücadeleye yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediliyor.
Terör örgütüne vurulan darbe gün geçtikçe büyüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörler mücadele kararlılıkla sürüyor
Terörler mücadele kararlılıkla sürüyor
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"
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2 saat önce