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Mehmetçik teröre geçit vermiyor: Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pınar Görgü
13:36 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 13:47 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Terörle mücadeleye yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediliyor.


Terör örgütüne vurulan darbe gün geçtikçe büyüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


Terörler mücadele kararlılıkla sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"


#MSB
#PKK
#Terör operasyonu
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