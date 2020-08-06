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POLİTİKA

Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde komandolarca tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde komandolarca tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde komandolarca tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde komandolarca tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
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MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.

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