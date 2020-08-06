Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi: Üç terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.