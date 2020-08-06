Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde komandolarca tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/WfDoX2DgAh
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/WfDoX2DgAh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020