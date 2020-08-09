Mehmetçikten PKK'ya bir darbe daha: İki terörist etkisiz hale getirildi

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İzmir’de taksi ücretlerine zam

İzmir'de taksi ücretlerine iki yıl sonra zam yapıldı. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksi taşıma tarifesi iki yıl sonra güncellendi. Alınan kararla açılış ücreti 3.90’dan 4.20 TL’ye, kilometre ücreti de 3.70’den 4.30 TL’ye çıkarıldı. Yetkililer, artışın 2 yıllık enflasyonun yarısı oranında olduğunu açıkladı. Yeni tarife 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak.