Melek Mosso konseri sonrası tepki toplamıştı: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti

Geçtiğimiz günlerde Melek Mosso ismiyle sahnelerde ahkam kesen bir şarkıcının aldığı ödülden sonra yaptığı konuşma vesilesiyle “seçim kombini” gündeme geldi. Burada dikkat edilmesi gereken üç olay var. Bir şarkıcının konserlerinde yaptığı konuşmalar. Ahlaksızlığı özgürlük kisvesi altında cesaretlendiren konuşmalar. Olabilir. Kendi tercihidir. Herkesin ahlak anlayışı kendinedir. Bu şarkıcıyı görmezden geliriz olur biter. Ahlakın önemli olduğunu ve bizimle aynı “düşündüğüne” ve “inandığına” kanaat