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POLİTİKA

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Herhangi bir ittifak içinde yer almayacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlerde herhangi bir ittifak içinde yer almayacaklarını belirterek, 100 yıllık bir partinin ekonomiyi yeni kurulmuş bir partiye bırakmasının öz güven yoksunluğunu gösterdiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ittifaklarda yer almayacaklarını açıkladı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

İzmir programı kapsamında bir otelde basın toplantısı düzenleyen İnce, Memleket Partisinin 6 Şubat 2022'den sonra yapılacak bütün seçimlere katılabileceğini söyledi.

İzmir'de iddialı olduklarını ve kente çok güvendiklerini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Anketler, bazen kamuoyunun refleksini ölçmek, bazen de kamuoyunu yönlendirmek için yapılır. Önce buna bakmak lazım. Biz 17 Mayıs sonrası bir yılımızı dolduralım, bir anket yaptıracağız. İzmir en umutlu olduğum kent. İzmir'de halkımız seçeneksiz değil artık. 'Allah kahretsin' diye sandık başına gitmeyecek. Artık bir seçenek var. Biz burada birinci parti olacağız."

İnce, bir gazetecinin parlamenter sistem için bazı muhalefet partilerinin ortak çalışma yürüttüğünü, bir ittifak içinde yer alıp almayacaklarını sorması üzerine ise "Biz tek başımıza seçime gireceğiz.'' dedi.

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