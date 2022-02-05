Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Herhangi bir ittifak içinde yer almayacağız

İzmir programı kapsamında bir otelde basın toplantısı düzenleyen İnce, Memleket Partisinin 6 Şubat 2022'den sonra yapılacak bütün seçimlere katılabileceğini söyledi.

İzmir'de iddialı olduklarını ve kente çok güvendiklerini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Anketler, bazen kamuoyunun refleksini ölçmek, bazen de kamuoyunu yönlendirmek için yapılır. Önce buna bakmak lazım. Biz 17 Mayıs sonrası bir yılımızı dolduralım, bir anket yaptıracağız. İzmir en umutlu olduğum kent. İzmir'de halkımız seçeneksiz değil artık. 'Allah kahretsin' diye sandık başına gitmeyecek. Artık bir seçenek var. Biz burada birinci parti olacağız."

İnce, bir gazetecinin parlamenter sistem için bazı muhalefet partilerinin ortak çalışma yürüttüğünü, bir ittifak içinde yer alıp almayacaklarını sorması üzerine ise "Biz tek başımıza seçime gireceğiz.'' dedi.

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