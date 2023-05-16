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Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen ve 15 kişi istifa etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından siyaset arenasında da yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen ve ilçe yönetiminde görevli 15 kişi partisinden istifa etti. Toplu istifaya ilişkin açıklamada bulunan Yiğen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtti.

20:26 . 16/05/2023 Salı
AA
Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen partisinden istifa etti.

Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen partisinden istifa etti.

Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen ve ilçe yönetiminde görevli 15 kişi partisinden istifa etti.

Yiğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gördükleri lüzum üzerine kendisi ve ilçe yönetimdeki görevli 15 üyenin görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Yiğen, "Bilindiği üzere bir seçim süreci yaşandı. Bu seçim sürecinde yarı yolda bırakıldığımızı düşünerek Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığından ve yönetiminden istifa ettik. Yönetimdeki arkadaşlarımızla bir araya gelip görüştüğümüzde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldık. Bu kararımız devam ediyor. İkinci turda da desteğimiz devam edecektir." dedi.



#istifa
#İzmir
#Memleket Partisi
#ödemiş
#Özay Yiğen
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