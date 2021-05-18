Memleket Partisi’nin logosu çalıntı iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki: Bunlar yavruları öldürecek kadar katiller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik alçakça saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır. Bunlar yavruları öldürecek kadar katiller. Kadınları yerlerde süründürerek öldürecek, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok. Aynı suda beslenenler de bunları destekliyor' dedi.