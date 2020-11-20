Menemen Belediyesine soruşturma: Eski CHP'li Belediye Başkanı Aksoy dahil 29 kişi için gözaltı kararı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarından yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik bu sabah operasyon başlattı.

25 kişi gözaltında

Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İhaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında belediye binasında polislerin arama yaptığı öğrenildi.

GÜNDEM Hakkında terör soruşturması olan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti

Çok sayıda suçlama bulunuyor

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'la gözaltına alınanlar arasında, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı hurda firmaları sahipleri ile bazı belediye personelinin bulunduğu bildirildi.

REKLAM

Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Menemen Belediye Başkanı hakkında terör soruşturması bulunuyor

THKP-C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve CHP Genel Merkezi tarafından da ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.