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Menzelet Barajı doğal güzelliğiyle ilgi odağı

Kahramanmaraş'ta doğal güzellikleri ile cezbeden Menzelet Barajı kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

04:00 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Menzelet Barajı.

Menzelet Barajı.

Onikişubat ilçesinde bulunan manzarasıyla ilgi uyandıran Menzelet Baraj Gölü doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sıcak havalarda serinlemek ve doğa fotoğrafı çekmek isteyenler de baraj gölünü tercih ediyor. Depremden sonra zaman zaman insanların stres atmaya geldiği baraj gölü, görsel güzelliği ile de cezbediyor. Menzelet Barajı’nın doğal güzellikleri ile muhteşem görüntüler oluşturduğunu belirten Fatih Erben, “Menzelet Barajı su ve enerji kaynağı olarak önemli bir hazine. Manzarası ve doğasıyla harika bir yer. Tertemiz havasıyla ve doğaseverlerin ilgi odağı oldu" dedi.




#Turizm
#Menzelet Barajı
#Doğa
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