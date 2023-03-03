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Meral Akşener Altılı Masa'dan çekildi

Yeni Şafak İnternet Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak İnternet Müdür Yardımcısı Taha Hüseyin Karagöz, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan çekilme kararını değerlendiriyor.

15:58 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ersin Çelik- Taha Hüseyin Karagöz

Ersin Çelik- Taha Hüseyin Karagöz

Yeni Şafak İnternet Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak İnternet Müdür Yardımcısı Taha Hüseyin Karagöz, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan çekilme kararını değerlendiriyor.


Yeni Şafak İnternet Müdürü Ersin Çelik yaptığı açıklamada, ''Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu bugüne kadar hiçbir şekilde belirtmedi'' ifadelerini kullandı. Çelik, Altılı Masa'nın yıpratılmamış aday söylemiyle tabanlarını oyaladığını belirtti.


Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılma kararı sonrasındaki çağrısı üzerine Yeni Şafak İnternet Müdür Yardımcısı Taha Hüseyin Karagöz, ''Bu kadar dağılan bir masada bir genel başkan başka bir partinin belediye başkanına 'İstifa et, gel aday ol' dedi'' şeklinde konuştu. Çelik, bu durumun 2024 Yerel Seçimlerinin ittifakının da dağılmasına sebep olduğunu açıkladı.


Çelik, ''Ali Babacan, ihtimal dahilinde kendisini aday göstereceklerini düşünerek ittifaka katıldı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi. Liderler birbirlerinin yüzlerine söyleyemedikleri şeyleri kurmaylarına ya da yakın oldukları gazetecilere söyletiyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu masa dağılana kadar masayı korudu.'' ifadelerini kullandı.


Karagöz, Akşener'in masadan ayrılma kararını açıklamasının ardından kendisine yönelik edilen ağır hakaretlere dikkat çekti. Karagöz, ''Akşener'in o bildirinin altına nasıl imza attığını anlamıyorum'' ifadelerini kullandı.



#meral akşener
#altılı masa
#yeni şafak
23 dakika önce
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