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Altılı Masa neden dağıldı?

Yeni Şafak İnternet Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak İnternet Müdür Yardımcısı Taha Hüseyin Karagöz, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan çekilme kararını değerlendirdi. Yeni Şafak İnternet Müdürü Ersin Çelik, Altılı Masa'nın yıpratılmamış aday söylemiyle tabanlarını oyaladığını belirtti. Çelik, ''Liderler birbirlerinin yüzlerine söyleyemedikleri şeyleri kurmaylarına ya da yakın oldukları gazetecilere söyletiyorlardı'' ifadelerini kullandı.

15:58 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ersin Çelik- Taha Hüseyin Karagöz

Ersin Çelik- Taha Hüseyin Karagöz

Yeni Şafak İnternet Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak İnternet Müdür Yardımcısı Taha Hüseyin Karagöz, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan çekilme kararını değerlendirdi.


Yeni Şafak İnternet Müdürü Ersin Çelik yaptığı açıklamada, ''Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu bugüne kadar hiçbir şekilde belirtmedi'' ifadelerini kullandı. Çelik, Altılı Masa'nın yıpratılmamış aday söylemiyle tabanlarını oyaladığını belirtti.





Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılma kararı sonrasındaki çağrısı üzerine Yeni Şafak İnternet Müdür Yardımcısı Taha Hüseyin Karagöz, ''Bu kadar dağılan bir masada bir genel başkan başka bir partinin belediye başkanına 'İstifa et, gel aday ol' dedi'' şeklinde konuştu. Çelik, bu durumun 2024 Yerel Seçimlerinin ittifakının da dağılmasına sebep olduğunu açıkladı.

Çelik, ''Ali Babacan, ihtimal dahilinde kendisini aday göstereceklerini düşünerek ittifaka katıldı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi. Liderler birbirlerinin yüzlerine söyleyemedikleri şeyleri kurmaylarına ya da yakın oldukları gazetecilere söyletiyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu masa dağılana kadar masayı korudu.'' ifadelerini kullandı.



Karagöz, Akşener'in masadan ayrılma kararını açıklamasının ardından kendisine yönelik edilen ağır hakaretlere dikkat çekti. Karagöz, ''Akşener'in o bildirinin altına nasıl imza attığını anlamıyorum'' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak İnternet Müdürü Ersin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun potansiyel adaylığı sonrasında beklenen hesaplaşmanın başladığını ve İYİ Parti'li isimlerin tepkilerinin bunun işareti olduğuna dikkat çekti.



İttifak kurmanın masa etrafında toplanmaktan çok daha fazlası olduğunu aktaran Çelik, BM ve NATO örnekleriyle fikrini destekledi. Çelik, Altılı Masa'nın deprem sonrasında bile bir araya gelemediklerini belirtti.

Akşener'in 'HDP benim olduğum masaya oturamaz, ben de HDP'nin olduğu masaya oturmam' açıklamasına değinerek, ''Masa yeniden Altılı Masa olarak yoluna devam edebilir ifadelerini kullandı.


Çelik ve Karagöz, izleyicilere teşekkür ederek canlı yayını sonlandırdı.


Altılı Masa’nın dağılmasıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu sözleri akla geldi: “Unutmayınız bir kere satan yine satar”
Altılı Masa’nın dağılmasıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu sözleri akla geldi: “Unutmayınız bir kere satan yine satar”

Altılı Masa toplantısının ardından İYİ Parti’de hareketli anlar yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından açıklamalar yaptı, 6 partinin bir araya gelerek kurduğu masayı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Meral Akşener, "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez" dedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2018 yılında 12. Olağan Büyük Kurultay’ında söylediği sözler akıllara geldi. Bahçeli, “Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır” dedi.




#meral akşener
#altılı masa
#yeni şafak
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