Altılı Masa neden dağıldı?

Yeni Şafak İnternet Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak İnternet Müdür Yardımcısı Taha Hüseyin Karagöz, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan çekilme kararını değerlendirdi.





Yeni Şafak İnternet Müdürü Ersin Çelik yaptığı açıklamada, ''Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu bugüne kadar hiçbir şekilde belirtmedi'' ifadelerini kullandı. Çelik, Altılı Masa'nın yıpratılmamış aday söylemiyle tabanlarını oyaladığını belirtti.

















Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılma kararı sonrasındaki çağrısı üzerine Yeni Şafak İnternet Müdür Yardımcısı Taha Hüseyin Karagöz, ''Bu kadar dağılan bir masada bir genel başkan başka bir partinin belediye başkanına 'İstifa et, gel aday ol' dedi'' şeklinde konuştu. Çelik, bu durumun 2024 Yerel Seçimlerinin ittifakının da dağılmasına sebep olduğunu açıkladı.

Çelik, ''Ali Babacan, ihtimal dahilinde kendisini aday göstereceklerini düşünerek ittifaka katıldı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi. Liderler birbirlerinin yüzlerine söyleyemedikleri şeyleri kurmaylarına ya da yakın oldukları gazetecilere söyletiyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu masa dağılana kadar masayı korudu.'' ifadelerini kullandı.









Karagöz, Akşener'in masadan ayrılma kararını açıklamasının ardından kendisine yönelik edilen ağır hakaretlere dikkat çekti. Karagöz, ''Akşener'in o bildirinin altına nasıl imza attığını anlamıyorum'' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak İnternet Müdürü Ersin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun potansiyel adaylığı sonrasında beklenen hesaplaşmanın başladığını ve İYİ Parti'li isimlerin tepkilerinin bunun işareti olduğuna dikkat çekti.









İttifak kurmanın masa etrafında toplanmaktan çok daha fazlası olduğunu aktaran Çelik, BM ve NATO örnekleriyle fikrini destekledi. Çelik, Altılı Masa'nın deprem sonrasında bile bir araya gelemediklerini belirtti.

Akşener'in 'HDP benim olduğum masaya oturamaz, ben de HDP'nin olduğu masaya oturmam' açıklamasına değinerek, ''Masa yeniden Altılı Masa olarak yoluna devam edebilir ifadelerini kullandı.





Çelik ve Karagöz, izleyicilere teşekkür ederek canlı yayını sonlandırdı.















