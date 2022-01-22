Gündem Akşener Erdoğanın okuduğu şiirle Kabaşın hakaretlerini bir tuttu
POLİTİKA

Akşener Erdoğan'ın okuduğu şiirle Kabaş'ın hakaretlerini bir tuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve tutuklanan Sedef Kabaş'a arka çıktı. Türkiye'ye adaletin geleceğini söyleyen Akşener, Erdoğan'ın hapse girmesine sebep olan şiirle, Kabaş'ın ettiği hakaretleri bir tuttu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral ​Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğanın okuduğu şiirle Sedef Kabaşın hakaretlerini bir tuttu
Meral Akşener

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı. Kabaş, hakkında açılan soruşturma sonrası gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

AKŞENER HAKARETLE ŞİİRİ BİR TUTTU

Karar sonrası sosyal medya hesabından Kabaş'a destek veren Akşener, Erdoğan'ın okuduğu şiirle Kabaş'ın hakaretlerini bir tuttu.

Akşener Türkiye'ye adaletin geleceğini vurguladığı paylaşımında, "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN NEDEN HAPSE GİRMİŞTİ?

1994 yerel seçimlerinde elde ettiği yüzde 25,19'luk oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler sebebiyle "halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Erdoğan, belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde dört ay on gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edilmişti.

Siyasi yasağının kaldırılmasının ardından tekrar siyasete dönen Erdoğan, 9 Mart 2003'te gerçekleştirilen ara seçimlerinde Siirt milletvekili olarak meclise girmişti.

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