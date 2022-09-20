Meral Akşener: Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Akşener'in yanına giden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesini talep etti.

AKŞENER: GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN MANSUR YAVAŞ

Akşener ise vatandaşa "Gönlümüzden geçen odur" yanıtını verdi.

"AKŞENER İLE GÖRÜŞME OLMAMIŞ"

Konuyu Twitter hesabından duyuran Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Pursaklar’da Sn Akşener bir vatandaşın İYİ Parti olarak Mansur Yavaş’ı aday gösterin talebine bizim gönlümüzden geçende odur demiş. Sn Kemal Kılıçdaraoğlu duymasın . Bu arada Mansur Yavaş’ pazar gününden beri Brüksel'de, Meral Akşener'le görüşme olmamış."

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SON DAKİKA Bugün Pursaklar’da Sn Akşener bir vatandaşın İYİ Parti olarak Mansur Yavaş’ı aday gösterin talebine bizim gönlümüzden geçende odur demiş. Sn Kemal Kılıçdaraoğlu duymasın . Bu arada Mansur Yavaş’ pazar gününden beri Brükselde, Meral Akşenerle görüşme olmamış. — Sinan Burhan🇹🇷 (@snnburhan) September 20, 2022

"TEHLİKEYE ATAMAYIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için “Tehlikeye atamayız” demişti.

GÜNDEM Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yorum: Tehlikeye atamayız