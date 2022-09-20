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POLİTİKA

Meral Akşener: Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giden bir vatandaş, "Mansur Yavaş'ı aday gösterin" talebinde bulundu. Akşener ise bu talebe "Bizim gönlümüzden geçen de odur" yanıtını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener: Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş
ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Akşener'in yanına giden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesini talep etti.

AKŞENER: GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN MANSUR YAVAŞ

  • Akşener ise vatandaşa "Gönlümüzden geçen odur" yanıtını verdi.

"AKŞENER İLE GÖRÜŞME OLMAMIŞ"

Konuyu Twitter hesabından duyuran Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Pursaklar’da Sn Akşener bir vatandaşın İYİ Parti olarak Mansur Yavaş’ı aday gösterin talebine bizim gönlümüzden geçende odur demiş. Sn Kemal Kılıçdaraoğlu duymasın . Bu arada Mansur Yavaş’ pazar gününden beri Brüksel'de, Meral Akşener'le görüşme olmamış."

"TEHLİKEYE ATAMAYIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için “Tehlikeye atamayız” demişti.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yorum: Tehlikeye atamayız
GÜNDEM
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yorum: Tehlikeye atamayız

Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu: Tehlikeye atamayız
OYNAT 01:09
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu: Tehlikeye atamayız
FOX TV'de sunucu İlker Karagöz, canlı yayın konuğu Meral Akşener'e sorduğu soruyla İYİ Parti Genel Başkanı'nı terletti. Sunucunun, 'Sizce Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır? Çünkü kendisi 'hazırım' dedi.' sorusu üzerine ne diyeceğini bilemeyen Akşener, 'Ama yani bu çok iyi bir soru olmadı.' diyerek gülmeye başladı ve daha sonra, 'Herkes hazır' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı makamının önemli bir makam olduğunu söyleyen Akşener, 'Tehlikeye atamayız. 2018'deki telaşı yapmamamız gerekiyor. Sağ duyulu ve sakin olmalıyız.' diye konuştu.
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