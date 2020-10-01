İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki kapalı grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

OYNAT 00:22 Koray Aydın krizi ve genel merkezde dayak skandalı sorulan Akşener: Türkiye'yi bunlarla meşgul etmeyelim İYİ Parti Genel Merkezinde bir başkan ve kadın üyenin darp edilmesi ve Koray Aydın kriziyle ilgili değerlendirmesi sorulan Genel Başkan Akşener, 'Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum' dedi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğine ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Biz bu konuyu anlamaya çalışıyoruz. Önce Sayın Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin şahsında bir tartışma başlattı. Dün Sayın Bahçeli'nin beyanını okudum. Burada anlayama çalıştığımız şey şu; Sayın Soylu ve Sayın Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyorlar, yoksa AK Parti ve Sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor, onu anlamaya çalışıyoruz" dedi.

GÜNDEM İYİ Parti'de ortalık toz duman: Elden ele dolaşan liste kriz çıkardı

GÜNDEM İYİ Partili kadın genel merkezde darp edildi: Kafama kafama vurdular

"İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum"

Akşener, parti içinde yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine de "Bizim derdimiz memleket meselesi. Derdimiz işsizlik, mutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM İYİ Parti’de çizik kavgası

GÜNDEM İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Koray Aydın'a gönderme: Düşmanım bile olamazsın

OYNAT 02:22 İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti Kongre sürecinin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de bu kez yumruklar konuştu. Delegenin manipüle edildiğini belirterek seçimlere itiraz eden İYİ Parti Zonguldak Kurucu Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, darp edilmiş halde parti genel merkezinin önünde basın açıklaması yaptı. Ümit Dikbayır tarafından darp edildiğini belirten Yıldırım, 'Biz bu partiyi bunlar için kurmadık. Demokrasiyi, hakkımızı istiyoruz. İçeride darbe üstünde darbe aldık' diyerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM CHP'li Barış Yarkadaş'tan canlı yayında çarpıcı İYİ Parti açıklaması: 18 vekil birlikte hareket etme kararı aldı