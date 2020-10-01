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POLİTİKA

Meral Akşener: İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum

Koray Aydın krizi ve genel merkezde dayak skandalı sorulan Akşener: Türkiye'yi bunlarla meşgul etmeyelim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partide yaşanan tartışmalara ilişkin ilk kez konuştu. Partisinin TBMM'deki kapalı grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akşener, "Bizim derdimiz memleket meselesi. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki kapalı grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Koray Aydın krizi ve genel merkezde dayak skandalı sorulan Akşener: Türkiye'yi bunlarla meşgul etmeyelim
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Koray Aydın krizi ve genel merkezde dayak skandalı sorulan Akşener: Türkiye'yi bunlarla meşgul etmeyelim
İYİ Parti Genel Merkezinde bir başkan ve kadın üyenin darp edilmesi ve Koray Aydın kriziyle ilgili değerlendirmesi sorulan Genel Başkan Akşener, 'Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum' dedi.


Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğine ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Biz bu konuyu anlamaya çalışıyoruz. Önce Sayın Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin şahsında bir tartışma başlattı. Dün Sayın Bahçeli'nin beyanını okudum. Burada anlayama çalıştığımız şey şu; Sayın Soylu ve Sayın Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyorlar, yoksa AK Parti ve Sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor, onu anlamaya çalışıyoruz" dedi.

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"İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum"

  • Akşener, parti içinde yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine de "Bizim derdimiz memleket meselesi. Derdimiz işsizlik, mutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

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Kongre sürecinin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de bu kez yumruklar konuştu. Delegenin manipüle edildiğini belirterek seçimlere itiraz eden İYİ Parti Zonguldak Kurucu Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, darp edilmiş halde parti genel merkezinin önünde basın açıklaması yaptı. Ümit Dikbayır tarafından darp edildiğini belirten Yıldırım, 'Biz bu partiyi bunlar için kurmadık. Demokrasiyi, hakkımızı istiyoruz. İçeride darbe üstünde darbe aldık' diyerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer Halk TV'de yaptığı konuşmada partisindeki krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurultay sürecinde bazı isimlerin liste dışı bırakılmasına ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı işaret eden Temizer 'Hiç kimsenin burada komiracılık yahut hizipçilik yapmaya hakkı yok. Koray Aydın gereğini yapmalıdır' diyerek istifa çağrısında bulundu.
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