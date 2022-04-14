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Gündem Meral Akşener İktidara geldiğimizde okullarda Medeni Bilgiler kitabını dağıtacağız
POLİTİKA

Meral Akşener: İktidara geldiğimizde okullarda 'Medeni Bilgiler' kitabını dağıtacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada iktidara gelmeleri halinde okullarda 'Medeni Bilgiler' kitabını müfredata sokacaklarını söyledi. Akşener'in okullarda okutmayı vadettiği 'Medeni Bilgiler' kitabında yer alan ifadelerden biri, "Muhammed’in kurduğu din bütün ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi, 'ümmet' sözcüğü ile ifade olundu" şeklinde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener: İktidara geldiğimizde okullarda Medeni Bilgiler kitabını dağıtacağız
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'de partisinin grup toplantısı dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, 2023 seçimlerine ilişkin bir seçim vaadinde bulundu.

"OKULLARDA OKUTACAĞIZ"

  • Kürsüden, partililere Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı 'Medeni Bilgiler' kitabını göstererek konuşan Akşener, "Eğer iktidar olursak bu kitabı okullarda okutacağız" dedi.

Akşener konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bakın bu kitabın adı 'Medeni Bilgiler'. Kim yazmış biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu kitabı alacaksınız genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız. Bundan sonra hediyemiz Nutuk'un yanında budur.

'AFET İNAN'IN ADIYLA YAYINLANDI AMA BİZZAT ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI ANLAŞILDI'

  • 'Medeni Bilgiler' Atatürk'ün Türk milletiyle vatandaşlık vizyonunu paylaşmak için manevi kızı Afet İnan'ın adıyla yayınlattığı ama sonradan bizzat kendisinin yazdığı anlaşılan okullarda okutulmasını vasiyet ettiği bir kitaptır. İnşallah iktidar olduğumuzda okullarda bunu ders olarak okutacağız. Çok önemli bir eserdir."

'Medeni Bilgiler' isimli kitaptan bazı kesitler şöyle:

"Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra, bu din; ne Arapların ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de sairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine tesir etmedi. Bilakis, Türk milletinin milli bağlarını gevşetti; milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. Bu pek tabi idi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi, bütün miliyetlerin fevkinde şamil bir ümmet siyaseti idi.

  • Muhammed’in kurduğu din bütün ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi, 'ümmet' sözcüğü ile ifade olundu. Muhammed’in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah sözcüğünün her yerde yükseltilmesine adamaya zorunlu idiler

Tarih bize öğretir ki, bütün dinler milletlerin cehaletleri yardımıyla utanmaksızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur."

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