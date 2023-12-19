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Meral Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a ateş püskürdü: İkisi de korktu kabul etmedi

Yerel seçimlere az bir süre kala ittifak arayışının karıştırdığı muhalefet partilerinde kılıçlar çekildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak programda genel seçim döneminde yaşanan süreci hatırlatarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Mansur Yavaş'ı sert sözlerle eleştirdi. Akşener, "Millet istiyor diye bunları masaya götürdüm. İkisi de korktu kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

15:32 - 19/12/2023 Salı
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Meral Akşener - Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu
Meral Akşener - Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu

Yerel seçime doğru siyaset arenasında hareketli günler yaşanmaya başladı.


Muhalefet cephesinde ittifak arayışları ve genel seçimdeki gerilimlerin etkisi devam ediyor.


CHP ile İYİ Parti arasında gerilim giderek yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü Uşak programında sert açıklamalarda bulundu.


Gündeme ilişkin konuşan Akşener, yerel seçime değindi.


"Ankara'da da İstanbul'da da her yerde tek giriyoruz"


Akşener'in açıklaması şu şekilde:

Buradan ilan ediyorum. Tek başımıza giriyoruz, her yerde tek başımıza giriyoruz. Ankara'da da İstanbul'da da her yerde tek giriyoruz. Bu işin sonunda başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir. Başarısızlık da benimdir. Sorumluluğu yerine getiririm. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız, çalışacaksınız.


Hadi bakalım parmak sallayanlar göreceğiz. İyi Parti'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum. Parmak uzatanlar, o parmakları teker teker kırarım. Dün yapılan bir televizyon programında gördüm ki dostumuz Türk milletidir.



"İkisi de korktu kabul etmedi"


Genel seçimlerde Millet İttifakı'nda yaşanan sürece değinen Akşener, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef aldı.


Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın.

Ne olmuştu?


Geçtiğimiz Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 6'lı masada aday krizi yaşanmış, CHP seçmenleri de Kemal Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu ile Yavaş'ın aday olmasını istemişti.


Bu süreçte de Akşener, masadan ayrılmadan önce iki ismi ittifaktaki diğer parti liderlerine önerdi.


Ancak talebi kabul görmeyince masadan 4 günlüğüne ayrıldı. Bunun üzerine Yavaş ve İmamoğlu, aday açıklanmadan önce Akşener'i ziyaret ederek ikna etti.


Böylelikle Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamış oldu.





#Meral Akşener
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
18 dakika önce
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