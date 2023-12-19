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Meral Akşener İYİ Parti'deki istifa dalgasına ateş püskürdü: Operasyon var savaş ilanı kabul ediyorum

31 Mart yerel seçimlerine ittifaksız girme kararının ardından peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili olan İbrahim Özkan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı itiraf etmesi muhalefeti iyice karıştırdı. Genel Başkan Meral Akşener partisine savaş açıldığını iddia ederek "Ben varım buyursunlar" ifadelerini kullandı.

13:28 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 13:28 - 19/12/2023 Salı
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Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu
Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu
2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi
İYİ Parti
'de kazan kaynamaya devam ediyor. İstifaların peş peşe geldiği partide ittifak sorunu partiyi dağılma noktasına getirdi.

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili olan İbrahim Özkan,
"İttifaka katılalım"
mesajları attı.

Akşener'in talimatıyla Belediye Meclisi'ndeki görevinden istifa eden Özkan, bir gün sonra kendisini tekrar seçtirdi.


İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı açıkladı


Bu kez ihraç edilmesi için disipline yollanan Özkan, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı itiraf etti.


Özkan, yaptığı arka kapı diplomasisiyle "İstanbul'da kazanılacak yerde 3 ilçe belediyesi, 25 büyükşehir belediye meclis üyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinde birer başkan yardımcılığı verilmesi konusunda temaslarda bulunduğunu" söyledi.


Akşener'in görüşmelerden haberi yok


İstanbul'un ilçe ilçe dağıtıldığı görüşmelerden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in haberinin olmadığı ortaya çıktı.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde partide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.


Partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, İstanbul'da yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı.



"Partimize operasyon var savaş ilanı kabul ediyorum"


İyi Parti'ye operasyon yapıldığını söyleyen Akşener,
"Bunu savaş ilanı kabul ediyorum, ben varım buyursunlar"
mesajı verdi.

Akşener tepkisinde şunları söyledi:

Partimize kurumsal bir operasyon yapıldığı ortaya çıktı. Ben bu diplomasiyi yapan arkadaşın yaptığı diplomasisiden haberdar değilim. Ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim. Genel başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi faaliyeti yapıyor parti adına. Bu ne demektir biliyor musunuz, bir partinin içişlerine karışmak demektir. Ben idmanlıyım, daha önce de yaşadım. Bu bir savaş ilanıdır. Ben varım, buyursunlar!

"Bunlar CHP'den aday olacakmış"


Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok.


İmamoğlu'na 'eş genel başkan' suçlaması


İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada bu pazarlığı eleştirerek Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin eş genel başkanı gibi davranmakla suçladı.


Ekrem İmamoğlu'nun bu eleştiriye cevabı, "Kulağımı kötü sözlere kapattım" oldu.


CHP'nin resmi Genel Başkanı Özgür Özel ise oturtulduğu koltuğunun hakkını verircesine süreci sessizce izliyor.




#İYİ Parti
#Meral Akşener
#istifa
37 dakika önce
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