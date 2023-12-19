Meral Akşener İYİ Parti'deki istifa dalgasına ateş püskürdü: Operasyon var savaş ilanı kabul ediyorum

Akşener'in talimatıyla Belediye Meclisi'ndeki görevinden istifa eden Özkan, bir gün sonra kendisini tekrar seçtirdi.
İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı açıkladı
Bu kez ihraç edilmesi için disipline yollanan Özkan, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı itiraf etti.
Özkan, yaptığı arka kapı diplomasisiyle "İstanbul'da kazanılacak yerde 3 ilçe belediyesi, 25 büyükşehir belediye meclis üyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinde birer başkan yardımcılığı verilmesi konusunda temaslarda bulunduğunu" söyledi.
Akşener'in görüşmelerden haberi yok
İstanbul'un ilçe ilçe dağıtıldığı görüşmelerden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in haberinin olmadığı ortaya çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde partide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
Partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, İstanbul'da yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı.
"Partimize operasyon var savaş ilanı kabul ediyorum"
"Bunlar CHP'den aday olacakmış"
Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok.
İmamoğlu'na 'eş genel başkan' suçlaması
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada bu pazarlığı eleştirerek Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin eş genel başkanı gibi davranmakla suçladı.
Ekrem İmamoğlu'nun bu eleştiriye cevabı, "Kulağımı kötü sözlere kapattım" oldu.
CHP'nin resmi Genel Başkanı Özgür Özel ise oturtulduğu koltuğunun hakkını verircesine süreci sessizce izliyor.