Meral Akşener İYİ Parti'deki istifa dalgasına ateş püskürdü: Operasyon var savaş ilanı kabul ediyorum

Partimize kurumsal bir operasyon yapıldığı ortaya çıktı. Ben bu diplomasiyi yapan arkadaşın yaptığı diplomasisiden haberdar değilim. Ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim. Genel başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi faaliyeti yapıyor parti adına. Bu ne demektir biliyor musunuz, bir partinin içişlerine karışmak demektir. Ben idmanlıyım, daha önce de yaşadım. Bu bir savaş ilanıdır. Ben varım, buyursunlar!