Meral Akşener: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını saygıyla karşılarım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilmeceye dönen cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından yapıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir çay bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir talebi saygıyla karşılarım"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben CHP'nin, yani ana muhalefet partisinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığına dair arkadaşlarının böyle bir tutumunun ve talebinin olmasını saygıyla karşılarım.

"Söz söyleme hakkını kendimde bulmam"

Burada bir başka siyasi partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız da ayıptır. Bunu bir kenara koyduk mu? Ben kendimle ilgili konuşabilirim. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan bir kişi var. Cumhur ittifakının adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan.

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