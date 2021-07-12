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POLİTİKA

Meral Akşener: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını saygıyla karşılarım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını saygıyla karşılayacağını söyledi. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır. Ben ana muhalefet partisinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığına dair arkadaşlarının böyle bir tutumunun ve talebinin olmasını saygıyla karşılarım" dedi.

Haber Merkezi AA
Meral Akşener: Kemal Kılıçdaroğlunun Cumhurbaşkanlığı adaylığını saygıyla karşılarım
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilmeceye dönen cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından yapıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir çay bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir talebi saygıyla karşılarım"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben CHP'nin, yani ana muhalefet partisinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığına dair arkadaşlarının böyle bir tutumunun ve talebinin olmasını saygıyla karşılarım.

"Söz söyleme hakkını kendimde bulmam"

Burada bir başka siyasi partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız da ayıptır. Bunu bir kenara koyduk mu? Ben kendimle ilgili konuşabilirim. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan bir kişi var. Cumhur ittifakının adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan.

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CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da yaptığı konuşmada, partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kuşoğlu konuşmasında, 'Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum.' ifadelerini kullandı.
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