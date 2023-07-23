Meral Akşener: Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın gizli mutabakatından haberim yoktu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki mutabakattan haberinin olmadığını söyleyerek eleştirdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı 'gizli' protokole ilişkin ittifaka üye diğer partilerden gelen tepkilere yanıt verdi. Gizli protokole ilişkin 'Akşener'in de haberi vardı' imasında bulunan Özdağ, "İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor." diyerek İYİ Parti liderinin geçtiğimiz aydaki sözlerinden bir kesit paylaştı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bu konuyu Meral Akşener'e sordu.
'Mutabakattan haberim yoktu'
Akşener, danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamada gizli mutabakattan haberdar olmadığını, yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini belirtti.