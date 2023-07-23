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Meral Akşener: Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın gizli mutabakatından haberim yoktu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapıldığı ortaya çıkan gizli mutabakattan haberinin olmadığını söyledi. Özdağ'a biri İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verildiği mutabakata ilişkin konuşan Akşener, "Biz bakanlıkları bölüşmemiştik. Henüz bunu konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur." ifadelerini kullandı.

13:32 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki mutabakattan haberinin olmadığını söyleyerek eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki mutabakattan haberinin olmadığını söyleyerek eleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı 'gizli' protokole ilişkin ittifaka üye diğer partilerden gelen tepkilere yanıt verdi. Gizli protokole ilişkin 'Akşener'in de haberi vardı' imasında bulunan Özdağ, "İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor." diyerek İYİ Parti liderinin geçtiğimiz aydaki sözlerinden bir kesit paylaştı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bu konuyu Meral Akşener'e sordu.

'Mutabakattan haberim yoktu'

Akşener, danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamada gizli mutabakattan haberdar olmadığını, yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini belirtti.

'Biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik'

Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi olduğunu söyleyen Akşener,
"Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir. Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır."
ifadelerini kullandı.


#Meral Akşener
#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
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