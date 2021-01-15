Meral Akşener: Sayın Koca tüm liderler gibi beni de arayarak aşı olmaya davet etti, ben de aşı oldum​

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Fahrettin Koca'nın davetiyle aşı olduğunu duyurdu. Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Sayın Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.''

Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.⁰⁰



Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.



Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum. REKLAM January 15, 2021

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