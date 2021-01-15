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POLİTİKA

Meral Akşener: Sayın Koca tüm liderler gibi beni de arayarak aşı olmaya davet etti, ben de aşı oldum​

Meral Akşener: Sayın Koca tüm liderler gibi beni de arayarak aşı olmaya davet etti, ben de aşı oldum

İyi Parti Lideri Meral Akşener: Sayın Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.

Haber Merkezi DHA
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Fahrettin Koca'nın davetiyle aşı olduğunu duyurdu. Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Sayın Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.''

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