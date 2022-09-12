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POLİTİKA

Meral Akşener Tanju Özcan'ın davetini geri çevirmedi: İBB'den sonraki durağı Bolu olacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bolu Belediyesi yeni itfaiye binası açılış törenine katılacağını duyurdu. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta 'işine baksın' mesajı gönderdiği İmamoğlu'ndan sonra CHP'den ihraç süreci devam eden Özcan'ı ziyaret etmesi 'Kılıçdaroğlu'na karşı hamle' olarak yorumlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener Tanju Özcanın davetini geri çevirmedi: İBBden sonraki durağı Bolu olacak
Meral Akşener-Tanju Özcan

Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni durağı belli oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Meral Akşener'in Bolu Belediyesi yeni itfaiye binası açılış törenine katılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in teşrifleriyle yeni itfaiye binası açılış törenine tüm halkımız davetlidir"

GEÇEN HAFTAKİ DURAĞI İBB OLMUŞTU

Meral Akşener geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Akşener, İBB binasının girişinde zabıta tören mangasıyla karşılandı.

CHP'Lİ BAŞKANLARA PEŞ PEŞE ZİYARET

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta 'işine baksın' mesajı gönderdiği İmamoğlu'ndan sonra CHP'den ihraç süreci devam eden Özcan'ı ziyaret etmesi 'Kılıçdaroğlu'na karşı hamle' olarak yorumlandı.

İmamoğlu’nu ziyaret eden Akşener’e zabıta tören mangasıyla karşılama
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