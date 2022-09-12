Meral Akşener Tanju Özcan'ın davetini geri çevirmedi: İBB'den sonraki durağı Bolu olacak

Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni durağı belli oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Meral Akşener'in Bolu Belediyesi yeni itfaiye binası açılış törenine katılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in teşrifleriyle yeni itfaiye binası açılış törenine tüm halkımız davetlidir"
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI SAYIN
MERAL AKŞENER’İN TEŞRİFLERİYLE
YENİ İTFAİYE BİNASI AÇILIŞ TÖRENİNE
TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR. pic.twitter.com/O6YKFLuBpU
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI SAYIN
GEÇEN HAFTAKİ DURAĞI İBB OLMUŞTU
Meral Akşener geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Akşener, İBB binasının girişinde zabıta tören mangasıyla karşılandı.
CHP'Lİ BAŞKANLARA PEŞ PEŞE ZİYARET
Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta 'işine baksın' mesajı gönderdiği İmamoğlu'ndan sonra CHP'den ihraç süreci devam eden Özcan'ı ziyaret etmesi 'Kılıçdaroğlu'na karşı hamle' olarak yorumlandı.