Meral Akşener TOGG'un fabrika açılışına katılmayacağını açıkladı: Önceden planlanmış bir programım var

TOGG'un Gemlik Kampüsü, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle kapılarını açacak.

AKŞENER DE DAVETİ GERİ ÇEVİRDİ

Türkiye'nin yerli otomobil girişiminde tarihi bir adım olan TOGG fabrikasının açılışında davetliler arasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti geri çevirdiği açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de davete katılmayacağını açıkladı.

"BENİM YERİME KORAY AYDIN GİDECEK"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Meral Akşener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Davet yeni geldi. Önceden planlanmış bir programım var ama biz bu tür davetlere mutlaka partimizi temsil eden üst düzey bir arkadaşımızı oraya göndeririz parti olarak. Benim adıma Koray Aydın'ı görevlendirdik o gidecek."

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