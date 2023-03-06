Meral Akşener toplantıya katılmayacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılmayacak. Zorlu Akşener'in başka görüşmesi olduğunu söyledi.