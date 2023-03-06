İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılmayacak. Zorlu Akşener'in başka görüşmesi olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#kürşat zorlu
7 dakika önce
Meral Akşener toplantıya katılmayacak
Barış Yarkadaş bir grup İYİ Partilinin Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne karşı bildiri hazırlığında olduğunu öne sürdü
Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık kamerada
İYİ Partili Bahadır Erdem'den 'Nerede kalmıştık?' paylaşımı
Ahmet Ağaoğlu'na geri dön çağrısı
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem