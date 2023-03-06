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Meral Akşener toplantıya katılmayacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılmayacak. Zorlu Akşener'in başka görüşmesi olduğunu söyledi.

14:46 . 6/03/2023 Pazartesi
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılmayacak. Zorlu Akşener'in başka görüşmesi olduğunu söyledi.


Ayrıntılar geliyor...




#Meral Akşener
#İYİ Parti
#kürşat zorlu
7 dakika önce
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Meral Akşener toplantıya katılmayacak
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