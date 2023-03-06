Meral Akşener toplantıya katılmayacak: Başka görüşmesi var

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu
Seçime iki ay kala ise Türkiye siyasetinde muhalefet kanadında sıcak saatler yaşanıyor. Ortak aday konusunda anlaşamadığı için İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener 6'lı masadan kalkmıştı. Muhalefetin 3 günlük kaosunun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten bir uzlaşı çıkması beklenirken Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmalarını şart koştu.
Akşener toplantıya katılmayacak
Bu önerinin diğer liderler tarafından değerlendirilmesi ve akabinde Akşener'in masaya dönmesi gündeme geldi. Her an bilgilerin yenilendiği, sürpriz gelişmelerin yaşandığı muhalefet kaosunda son açıklama İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Zorlu, Meral Akşener'in liderlerle toplantıya katılmayacağını, başka bir görüşmesi olduğunu söyledi.
Akşener kiminle görüşecek?
Öte yandan İYİ Parti lideri Akşener genel merkezden aracıyla ayrıldı. Akşener'in kiminle görüşeceği merak konusu oldu.