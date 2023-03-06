Meral Akşener toplantıya katılmayacak: Başka görüşmesi var

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretin ardından açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı yardımcıları olmalarını teklif ettik." ifadelerini kullandı. Zorlu, Meral Akşener’in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin ise "Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" dedi. Gelişmelerin ardından İYİ Parti cephesinden yeni bir açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nerede kalmıştık?" ifadesine yer verdi.