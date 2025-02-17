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Meral Akşener uzun süre sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener uzun süre sonra ilk kez görüntülendi

15:0917/02/2025, Pazartesi
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Akşener'i ziyaret eden il başkanı o anlara ilişkin bir fotoğraf karesi paylaştı.
Akşener'i ziyaret eden il başkanı o anlara ilişkin bir fotoğraf karesi paylaştı.

İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra imajını yenileyerek saçlarını sarıya boyatan Meral Akşener, uzun süre sonra yeniden görüntülendi. Ziyaretine gelen bir il başkanı, buluşmadan bir fotoğraf karesi paylaştı.

Genel ve yerel seçimlerde beklediği sonucu alamayan İYİ Parti'de lider değişimi yaşanmıştı. Partisini kurultaya götüren
Meral Akşener
, genel başkanlık görevini Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra siyasetten çekilmiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Veda sonrası sadece cenazelerde görüntülenen Akşener, sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekerken, sessizliğini koruyan eski liderin son görüntüsü yeniden paylaşıldı.


Uzun süredir görünmüyordu


İyi Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, Akşener'i ziyaretine ilişkin bir fotoğraf karesi paylaştı.


Fotoğrafta Akşener'in sarı saçlı imajından uzaklaştığı görüldü.


Fotoğrafı paylaşan Uçak ise,
"Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret ederek, hayır dualarını aldım. Kendisi çok iyi, medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var."
notunu düştü.




#Meral Akşener
#İyi Parti
#Sakarya

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