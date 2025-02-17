Suriye'deki konferansa PKK/YPG katılmayacak: 'Türkiye aleyhindeki hiçbir kararı kabul etmeyeceğiz'

'Suriye Ordusu'nda Kürt savaşçılar da şehit oldu'

Konferansa Kürtleri temsilen kimlerin katılacağı sorusu üzerine Dığeym, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye devriminin başlangıcından bu yana Kürt kardeşlerimizi sadece SDG temsil ediyor gibi bir anlayışı kabul etmiyoruz. SDG, Kürt halkının tek temsilcisi değildir. Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşan ve şehit olan birçok Kürt savaşçı vardı. Ayrıca, herhangi bir etnik grubu yalnızca belirli bir askeri veya siyasi yapı üzerinden temsil etmek gibi bir anlayışı reddediyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz: Her Suriyeli, güvenilir, tarafsız, dürüst, etkili, Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğüne inanan ve uzmanlığıyla katkı sunabilecek biri ise konferansa davet edilebilir. Ancak askeri liderler veya ayrılıkçı gündemler peşinde olanlar bu konferansa katılamayacak. Çünkü konferans, bir siyasi pazarlık masası değil."