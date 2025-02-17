Bakan Tunç'tan The Economist'e sert tepki: Kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, The Economist dergisinde yer alan yazıya ilişkin paylaşımda bulundu. "The Economist'in devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez" diyen Bakan Tunç, "Türkiye'nin, bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve ekonomik büyümesi, birilerini rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni versiyonlarından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.
The Economist'in, Türkiye'ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olduğunu ve ülkeye yönelik açık bir karalama kampanyası yürüttüğünü aktaran Tunç, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar
The Economist dergisi yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Daha önce pek çok kez Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yalan ve iftiralarla dolu haberler yapan dergi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de bağımsız yargının verdiği kararları çarpıtarak haberleştiren dergi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alma alçaklığını gösterdi.
TÜSİAD'ın akıl hocası
Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)'ın genel kurulunda, Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras skandal ifadeler kullanmış ve yargı kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.
Ömer Aras TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmada, son dönemlerde politik hayatta olağanüstü olayların yaşandığını belirterek, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti.
Ayrıca menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına da gönderme yaparak, "Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.
TÜSİAD'ın akıl hocası İngiliz Dergisi The Economist'te bugün yaptığı bir haberle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. "Türkiye'de yeni bir baskı dalgısı güçleniyor" başlığıyla yer verilen haberde, bağımsız yargı kararları üzerinden açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı.
Ayşe Barım'ın tutukluluğuyla başlayan haber, sırasıyla terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit etmesi nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu ile devam ediyor.