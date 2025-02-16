﻿Fahrettin Altun'dan Londra merkezli The Economist'e sert tepki: Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni versiyonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından The Economist dergisinde yer alan yazıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır."

Altun, özellikle Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişimin, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak bizler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Son olarak, ülkemizin bazı büyükşehir belediyelerine ait kamu kaynaklarının da böylesine ucuz PR operasyonlarına harcanmakta olduğunu müşahede ediyor, bu durumu da milletimizin takdirine bırakıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

The Economist dergisi yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Daha önce pek çok kez Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yalan ve iftiralarla dolu haberler yapan dergi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de bağımsız yargının verdiği kararları çarpıtarak haberleştiren dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alma alçaklığını gösterdi.

TÜSİAD'IN AKIL HOCASI İNGİLİZ ECONOMİST

Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)'ın genel kurulunda, Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras skandal ifadeler kullanmış ve yargı kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

Ömer Aras TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmada, son dönemlerde politik hayatta olağanüstü olayların yaşandığını belirterek, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti.

Ayrıca menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına da gönderme yaparak, "Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD'ın akıl hocası İngiliz Dergisi The Economist'te bugün yaptığı bir haberle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. "Türkiye'de yeni bir baskı dalgısı güçleniyor" başlığıyla yer verilen haberde, bağımsız yargı kararları üzerinden açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı.

Ayşe Barım'ın tutukluluğuyla başlayan haber, sırasıyla terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit etmesi nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu ile devam ediyor.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK KÜRESEL KUMPASIN YENİ VERSİYONU

Özellikle Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişim, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonu olarak gözüküyor.



