Türkiye'den Pakistan'a çıkarma: İki ülke arasında 24 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, Başbakanlık binasında baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından Erdoğan ile Şerif, iki ülke arasında kabul edilen "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması" başlıklı ortak bildiriyi imzaladı. Ortak bildirinin imzalanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakan Şerif huzurunda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 24 işbirliği anlaşması imzalandı.