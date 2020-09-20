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Gündem Meral Akşener, yeniden İYİ Parti genel başkanı seçildi
POLİTİKA

Meral Akşener, yeniden İYİ Parti genel başkanı seçildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1289 oy alarak tekrardan partisinin genel başkanı oldu.

Haber Merkezi DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

Ankara Altınpark'ta yapılan İYİ Parti kurultayında genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da tamamlandı. Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.

"Millet bizi çağırıyor" sloganı

1379 delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yeni yönetimi belirleyecek. Kurultayın sloganı "Millet bizi çağırıyor" oldu. Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi. İYİ Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.

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HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Dışarıda olsaydım Akşener'i evinde ziyaret ederdim' çıkışına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FOX TV'de katıldığı programda cevap verdi. Akşener, 'Değerler üzerinden kutuplaştıran, vatandaşı birbiriyle kavga ettiren zihniyeti ortadan kaldırmak için bu partiyi kurduk' ifadelerini kullandı. Akşener net bir ifade kullanmaktan kaçındı.


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