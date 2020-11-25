Meral Akşener'den "HDP ile ortak anayasa" sorusuna cevap: Millet aç aç

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ortak anayasa çalışması soruldu

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı soruldu ve görüşmelerin kaydının olduğuna dair açıklamalar hatırlatıldı.

OYNAT 01:30 Meral Akşener'den "HDP ile ortak anayasa" sorusuna cevap: Millet aç CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, 'HDP ile ortak hazırladıkları' iddia edilen anayasa taslağı soruldu. Soruya sinirlenen Akşener, 'Millet aç açık. Bunları artık konuşmayacağım. Partimden de kimse bunlara cevap vermeyecek' ifadelerini kullandı.

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İYİ Partililere konu hakkında konuşulmasını yasakladı

Soruyu yanıtlayan Akşener, ortak anayasa tartışmalarının konuşulmasını yasakladığını, bir daha ne kendisinin ne de İYİ Partililerin bu konu hakkında soru kabul etmeyeceğini belirterek "İnsanlar aç açık. Bunları tartışmak o insanlara hakaret. Bu tip suni tartışmalarla, bu tür yalan tartışmalarla garip gurebanın, esnafın karşısında bunlara uzun uzun cevap vermek bizim ayıbımız. Canı isteyen canı istediğini düşünsün" diyerek konuyu kapattı.

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