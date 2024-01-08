Meral Akşener'den İYİ Partililere 'istifa' resti: 14 Mayıs'tan daha düşük oy alırsak bırakacağım

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çifte yenilgi yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 'hür ve müstakil' gireceklerini açıklamıştı.
CHP ile ittifak yapılmamasını eleştiren İYİ Partililer, kazan kaldırmış ve partide istifaların arkası kesilmemişti.
Akşener'den 'istifa' şartı: 14 Mayıs'tan daha düşük oy alırsak bırakacağım
Artı Gerçek'te yer alan habere göre; Akşener'in, Genel İdare Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kendisine yöneltilen ittifaksız seçim eleştirilerine 'istifa' resti çekerek yanıt verdiği iddia edildi.