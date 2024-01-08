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Meral Akşener'den İYİ Partililere 'istifa' resti: 14 Mayıs'tan daha düşük oy alırsak bırakacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Genel İdare Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kendisine yöneltilen ittifaksız seçim eleştirilerine 'istifa' resti çekerek yanıt verdiği iddia edildi. Akşener’in "Bütün sorumluluğu ben alıyorum" dediği ve kurmaylarına, "Eğer 14 Mayıs tarihinde aldığımız oyun altına düşersek istifa edeceğim" sözünü verdiği öğrenildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:08 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:59 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çifte yenilgi yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 'hür ve müstakil' gireceklerini açıklamıştı.

CHP ile ittifak yapılmamasını eleştiren İYİ Partililer, kazan kaldırmış ve partide istifaların arkası kesilmemişti.

Ortaklarına zehir zemberek sözlerle yüklenen Meral Akşener, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu kast ederek,
"Partimize uzanan elleri kıracağım"
demişti.

Akşener'den 'istifa' şartı: 14 Mayıs'tan daha düşük oy alırsak bırakacağım

Artı Gerçek'te yer alan habere göre; Akşener'in, Genel İdare Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kendisine yöneltilen ittifaksız seçim eleştirilerine 'istifa' resti çekerek yanıt verdiği iddia edildi.

Akşener’in
"Bütün sorumluluğu ben alıyorum"
dediği ve kurmaylarına,
"Eğer 14 Mayıs tarihinde aldığımız oyun altına düşersek istifa edeceğim
" sözünü verdiği öğrenildi.

Akşener İYİ Parti'deki istifa dalgasına ateş püskürdü: Savaş ilanı kabul ediyorum
Akşener İYİ Parti'deki istifa dalgasına ateş püskürdü: Savaş ilanı kabul ediyorum

Yerel seçimlerine ittifaksız girme kararının ardından peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili olan İbrahim Özkan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı itiraf etmesi muhalefeti iyice karıştırdı. Uşak'ta konuşan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener partisine savaş açıldığını iddia ederek şunları söyledi; "İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar"


#Meral Akşener
#İYİ Parti
#İstifa
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