Meral Akşener'den İYİ Partililere 'istifa' resti: 14 Mayıs'tan daha düşük oy alırsak bırakacağım

Yerel seçimlerine ittifaksız girme kararının ardından peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili olan İbrahim Özkan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı itiraf etmesi muhalefeti iyice karıştırdı. Uşak'ta konuşan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener partisine savaş açıldığını iddia ederek şunları söyledi; "İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar"