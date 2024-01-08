Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin ardından ilk açıklamasını yaparak, AK Parti'nin yerel seçimlere girerken doğru adaylar belirlediğini ve İzmir'in CHP için kolay kazanılacak bir şehir olmadığını belirtti. İnce, AK Parti'nin İstanbul'da Murat Kurum'u aday göstererek doğru bir hamle yaptığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde birlik çağrısıyla ilgili soruya Zorlu, ''Biz İYİ Parti olarak özellikle son yapılan genel seçimlerde bu sistemin dayatmacı anlayışına karşı bir duruş gösterdik. Biz bu tabloyu yok etmek adına yola çıktık. Verdiğimiz karar çok önemli bir karardır. Bu kararımızın seçmenimizde kabul görmeye başladığını ifade etmek istiyorum.'' diye cevap verdi.