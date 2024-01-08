Murat Kurum'un adaylığı hakkında soruya cevap veren Zorlu, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının açıklanacağı tarihi de duyurdu.
Zorlu "İstanbul ve Ankara adaylarımız ocak ayı tamamlanmadan açıklanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
"Bu sistemin dayatmacı anlayışına karşı bir duruş gösterdik"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde birlik çağrısıyla ilgili soruya Zorlu, ''Biz İYİ Parti olarak özellikle son yapılan genel seçimlerde bu sistemin dayatmacı anlayışına karşı bir duruş gösterdik. Biz bu tabloyu yok etmek adına yola çıktık. Verdiğimiz karar çok önemli bir karardır. Bu kararımızın seçmenimizde kabul görmeye başladığını ifade etmek istiyorum.'' diye cevap verdi.