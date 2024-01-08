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İYİ Parti'den Özgür Özel'in 'ittifak' çağrısına cevap: İstanbul ve Ankara adayları için tarih verildi

İyi Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde birlik çağrısına da cevap verdi.

15:55 - 8/01/2024 Monday
Güncelleme: 16:24 - 8/01/2024 Monday
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Kürşad Zorlu - Özgür Özel
Kürşad Zorlu - Özgür Özel
İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ardından Parti Sözcüsü
Kürşad Zorlu
basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Murat Kurum'un adaylığı hakkında soruya cevap veren Zorlu, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının açıklanacağı tarihi de duyurdu.

Zorlu "İstanbul ve Ankara adaylarımız ocak ayı tamamlanmadan açıklanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.





"Bu sistemin dayatmacı anlayışına karşı bir duruş gösterdik"


CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde birlik çağrısıyla ilgili soruya Zorlu, ''Biz İYİ Parti olarak özellikle son yapılan genel seçimlerde bu sistemin dayatmacı anlayışına karşı bir duruş gösterdik. Biz bu tabloyu yok etmek adına yola çıktık. Verdiğimiz karar çok önemli bir karardır. Bu kararımızın seçmenimizde kabul görmeye başladığını ifade etmek istiyorum.'' diye cevap verdi.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Can Atalay için düzenlenecek miting çağrısına olumsuz cevap veren İyi Parti'de Sözcü Kürşad Zorlu
"Katılmayacağız. Şu an için aldığımız karar bu yönde"
dedi.


#Kürşad Zorlu
#İYİ Parti
#CHP
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