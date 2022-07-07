TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, iktidara gelmeleri halinde okullarda müfredata sokacaklarını ve genç teşkilatlarda dağıtacaklarını söylediği 'Medeni Bilgiler' kitabıyla ilgili konuştu.

"BU KİTAP 'OKUTULSUN' DENİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Geçtiğimiz haftalarda Sert Sorular programında yaptığı açıklamada kitapta yer alan ifadelere katılmadığını söyleyen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile aynı fikirde olduğunu belirten Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de İsmail Bey gibi düşünüyorum. Doğru bulmuyorum, niçin doğru bulalım kimse bunu doğru bulmaz. İsmail Bey'in cevaplarına katılıyorum. Bu normalde hiç ötesi berisi yok. 'Bu kitap bu şekliyle makuldür okutulsun, herkes bu kitapta yazılanlar gibi düşünsün' denilecek bir şey değildir. Benim kanaatim budur."

REKLAM

OYNAT 03:22 Akşener'e bir 'Medeni Bilgiler' tepkisi de Ağıralioğlu'ndan: Aklı kafasında hiç kimse bu kitaba 'harika' demez İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu TVNET canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, partisinin genel başkanı Meral Akşener'in 'İktidara geldiğimizde okullarda dağıtacağız' dediği, Hazreti Muhammed ve İslam dinine hakaretler içeren 'Medeni Bilgiler' kitabındaki ifadelerle ilgili konuştu. Ağıralioğlu, 'Aklı kafasında hiç kimse, aklı kafasında hiçbir Müslüman bu kitaba 'evet harika' demez.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"AKLI KAFASINDA HİÇ KİMSE 'KİTAP HARİKA' DEMEZ"

Kitabın eskiten okutulduğuna dikkat çeken Ağıralioğlu, "Ama bu kitap okutuldu biliyorsunuz. O bölümleri olmadan okutuldu eskiden. Ama kıymeti yok. Kıymeti olan kısmı, bir cumhuriyet hassasiyeti, cumhuriyetin kazandırdıkları vurgusu... Aklı kafasında hiç kimse, aklı kafasında hiçbir Müslüman bu kitaba 'evet harika' demez." diye konuştu.

"KİMSE BUNU MAKUL BULMAZ"

Mevzuyu polemiğe de taşımaya gerek olmadığını ifade eden Ağıralioğlu, "Genel Başkan öyle bir şeyi bilerek söylediğini asla düşünmüyorum. Bu inanca saygısızlıktır kimse bunu makul bulmaz." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM İYİ Parti'nin 'Medeni Bilgiler' çelişkisi: Akşener'in önerdiği kitaptaki ifadelere Tatlıoğlu karşı çıktı