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POLİTİKA

Meral Akşener’in başdanışmanı istifa etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye destek açıklaması

Sosyoterapist-Yazar Murat Çuhadar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanlığından istifa etti. Yaptığı yazılı açıklama ile istifasını duyuran Çuhadar, parti ile politik fikir ayrılıklarından ötürü istifa ettiğini belirtti.

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Meral Akşener’in başdanışmanı istifa etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partiye destek açıklaması
Murat Çuhadar - Meral Akşener

Sosyal çalışmacı Murat Çuhadar, kısa bir süre önce getirildiği İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifa ederek Türkiye’nin Yüzyılı Platformu’nu kurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek kararı aldı.

AK PARTİ VE ERDOĞAN'A DESTEK

Yurt genelinde on binlerce üyesi olan Yaşama Dokunanlar Platformu’nun da başkanlığını sürdüren Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye’nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak Ak Parti ve Erdoğan’a destek çalışmalarını başlatacak. Güneydoğu konusunda uzman olan Murat Çuhadar’ın Başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağı bildirildi.

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