Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli, ülkücüleri İYİ Parti'den istifaya davet etti.
Seçim öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan ve daha sonra AK Parti'ye katılma hararı alan Hasan Sami Özvarinli, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
'İYİ Parti saflarını terk et'
Paylaşımında İYİ Parti'deki ülkücülere seslenen Özvarinli, "Ülkücü kardeşim gelecekte çocuklarının yüzüne utanmadan bakmak istiyorsan, gün bugün İYİ Parti saflarını terk et." dedi.