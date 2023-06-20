|
Gündem

Meral Akşener'in eski danışmanından ülkücülere 'safları terk et' çağrısı: İçerideki sırları bilen biri olarak söylüyorum

Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli, ülkücülere "Gelecekte çocuklarının yüzüne utanmadan bakmak istiyorsan, gün bugün İYİ Parti saflarını terk et." çağrısında bulundu. İçerideki pek çok sırra vakıf olduğunu belirten Özvarinli, "Sen bulunduğun il ve ilçede saf duygularınla gerçek planlardan haberin olmadan bu yola inanmış olabilirsin lakin bir ülkücü olarak seni uyarmak benim boynumun borcu..." ifadelerini kullandı.

11:27 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli, ülkücüleri İYİ Parti'den istifaya davet etti.

Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli, ülkücüleri İYİ Parti'den istifaya davet etti.

Seçim öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan ve daha sonra AK Parti'ye katılma hararı alan Hasan Sami Özvarinli, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'İYİ Parti saflarını terk et'

Paylaşımında İYİ Parti'deki ülkücülere seslenen Özvarinli, "Ülkücü kardeşim gelecekte çocuklarının yüzüne utanmadan bakmak istiyorsan, gün bugün İYİ Parti saflarını terk et." dedi.

'Ülkücü olarak seni uyarmak benim boynumun borcu'

"Bir şeyi bilen değil, içerideki pek çok şeyi bilen ve senin bilmediğin pek çok sırra vakıf olan bir ülkücü olarak söylüyorum!"
ifadelerini kullanan Özvarinli,
"Sen bulunduğun il ve ilçede saf duygularınla gerçek planlardan haberin olmadan bu yola inanmış olabilirsin lakin bir ülkücü olarak seni uyarmak benim boynumun borcu..."
açıklamasında bulundu.


Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

HDP'nin de dahil olduğu ittifaka sırtını yaslayan İYİ Parti'de istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe istifalarla sarsılan partide son olarak ise İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özvarinli, "Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum." dedi. Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı. Öte yandan Özvarinli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den ayrılık sinyallerini verdiği de görüldü.


#İYİ Parti
#Hasan Sami Özvarinli
#Meral Akşener
#Ülkücü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Bağ-Kur Primi kaç lira ödeniyor? Bağkur sigorta pirimine ilişkin bilinmesi gerekenler