Gündem Meral Akşenerin HDP paniği Soru sorulmasına izin vermeden kaçtı
POLİTİKA

Meral Akşener'in HDP paniği: Soru sorulmasına izin vermeden kaçtı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Davaya ilişkin hiçbir açıklama yapmayan Meral Akşener, gazetecilerin soru sormaya çalışması üzerine arkasını dönerek hızla uzaklaştı.

Haber Merkezi Diğer
Meral Akşener.
Meral Akşener.

Yargıtay tarafından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması için dava açıldı. Kapatma davası, Türk siyasetinin gündemine oturdu.

  • HDP, ittifak ortaklarının kapatma davasına karşı cesur bir şekilde tavır koymasını istedi. CHP'den art arda açıklamalar gelirken İyi Parti kanadı sessizlik içerisinde.

Akşener’e HDP’nin kapatılması için açılan davanın sorulmasına izin vermeden uzaklaştı
OYNAT 00:25
Akşener’e HDP’nin kapatılması için açılan davanın sorulmasına izin vermeden uzaklaştı
Çanakkale'de temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, gazeteciler tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin görüşü sorulmak istendi. Muhabirlere izin vermeyen Akşener, arkasını dönerek hızlıca alandan uzaklaştı.

HDP SORUSUNA İZİN YOK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Çanakkale'de bir takım temaslarda bulundu.

  • Burada gazetecilere Çanakkale Zaferi'ne ilişkin kısa bir açıklama yapan Akşener, gazetecilerin soru sorma girişimleri üzerine arkasını döndü soru almadı.

Akşener hızla gazetecilerden uzaklaşırken, danışmanları da gazetecileri soru sormamaları için uyardı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması için dava açtı
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması için dava açtı

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
OYNAT 00:26
Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası suçundan yargılandığı davanın sonuç kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düştü. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) ifadelerini kullandı.

Yargıtay'dan HDP'ye inceleme: Kobani iddianamesinin ekleriyle gönderilmesini istedi
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Vatandaş Meclis'te HDP'yi istemiyor: Anketten ‘HDP kapatılsın’ çıktı
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Vatandaş Meclis'te HDP'yi istemiyor: Anketten ‘HDP kapatılsın’ çıktı
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Onbeşliler vatan savunmasında

'Onbeşliler vatan savunmasında'

​Liseli gençler Ankara'dan seslendi: HDP kapatılsın!
Sadece ışıkaltında görülebiliyor

Sadece ışık
altında görülebiliyor

​Şu ana kadar bir örneği bulunamadı.
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​Büyükşehirlerdeki bombalı eylem hazırlığı engellendi.

​Bahçeli teşekkür konuşması yaptı.

​Yüzde 17 olan politika faizi yüzde 19'a yükseltildi.

​Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, yiyecek, çiçek satan satıcılar güvenliği tehlikeye atıyor.

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