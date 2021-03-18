Meral Akşener'in HDP paniği: Soru sorulmasına izin vermeden kaçtı

Yargıtay tarafından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması için dava açıldı. Kapatma davası, Türk siyasetinin gündemine oturdu.
HDP, ittifak ortaklarının kapatma davasına karşı cesur bir şekilde tavır koymasını istedi. CHP'den art arda açıklamalar gelirken İyi Parti kanadı sessizlik içerisinde.
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Akşener’e HDP’nin kapatılması için açılan davanın sorulmasına izin vermeden uzaklaştı
Çanakkale'de temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, gazeteciler tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin görüşü sorulmak istendi. Muhabirlere izin vermeyen Akşener, arkasını dönerek hızlıca alandan uzaklaştı.
HDP SORUSUNA İZİN YOK
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Çanakkale'de bir takım temaslarda bulundu.
Burada gazetecilere Çanakkale Zaferi'ne ilişkin kısa bir açıklama yapan Akşener, gazetecilerin soru sorma girişimleri üzerine arkasını döndü soru almadı.
Akşener hızla gazetecilerden uzaklaşırken, danışmanları da gazetecileri soru sormamaları için uyardı.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması için dava açtı
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Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası suçundan yargılandığı davanın sonuç kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düştü. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) ifadelerini kullandı.
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