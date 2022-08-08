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POLİTİKA

Meral Akşener'in kameralar önünde azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yalova ziyareti sırasında azarladığı genç kız, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Akşener'e soru sormasının ardından partililer tarafından tartaklandıklarını söyleyen Selin Ritter, "Bir tanesi bizi dövmeye kalktı. Kaç gündür dışarı çıkamıyorum. Sosyal medyadan da küfür ediyorlar. Bana provokatör diyorlar. Benim niyetim sadece soru sormaktı. Çok ayıp bir tavır sergilendi. Akşener bizden oy beklemesin." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerin kameralar önünde azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar
Selin Ritter-Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Yalova'ya ziyarette bulundu. Akşener'in ziyareti sırasında yanına gelen genç bir kız, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik bir soru sordu. Aldığı soru üzerine oldukça sinirlendiği görülen Akşener, genç kıza kameralar önünde sert bir üslupla yanıt verdi.

"DÜRTTÜĞÜNÜZ İÇİN CEVAP VERECEĞİM"

Akşener, genç kıza verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sayın Soylu’nun o tweet'lerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, ‘Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.’ Peki, AK Parti iktidarı 2002’de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış."

Meral Akşener'in tepki çeken çıkışının ardından açıklamada bulunan Selin Ritter, parti mensuplarınca tartaklandıklarını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, İYİ Parti'liler Akşener'in gitmesinin ardından soru soran Ritter'i dövmeye kalktı.

"KAÇ GÜNDÜR DIŞARI ÇIKAMIYORUM"

Yaşadığı korku dolu anlatan genç kız şu ifadeleri kullandı:

"Benim niyetim sadece soru sormaktı. Sorudan sonra bütün korumalar üzerime geldiler. Beni iteklediler. Şoka girmiştim. Çok korkuyordum. Arkadan da kötü şekilde bakıyorlardı. Meral Hanım da yanıma gelip parmağını sallayınca hiç cevap veremedim. Akşener gittikten sonra da partililer tartaklamayı sürdürdü. Hatta bir tanesi bizi dövmeye kalktı. Kaç gündür dışarı çıkamıyorum. Sosyal medyadan da küfür ediyorlar. Bana provokatör diyorlar. Benim niyetim sadece soru sormaktı. Çok ayıp bir tavır sergilendi. Akşener bizden oy beklemesin."

Meral Akşener'den soru soran genç kıza azarlar gibi cevap
OYNAT 00:27
Meral Akşener'den soru soran genç kıza azarlar gibi cevap
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da kendisine soru soran genç kıza parmak sallayarak öfkeli bir üslupla azarlar gibi cevap verdi.

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