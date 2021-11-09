Meral Akşener'in 'korucu başkanı' dediği kişi özel güvenlik görevlisi çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehit yakınına küfreden Lütfü Tükkan hakkında ilk kez konuştu. Yaşanan olayın AK Parti'nin planlı bir provokasyonu olduğunu iddia eden Akşener, "Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri eden ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi" dedi.

Akşener, daha sonra ise Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o kağıdı okumuştu. Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi.

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GÜNDEM İYİ Parti Genel Başkanı Akşener şehit yakınına küfreden Türkkan'a sahip çıktı: Lütfü Bey olgunluk gösterdi

"Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi"

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından Akşener'i eleştirerek bir açıklamada bulundu.

İnce, Akşener'in bahsettiği kişinin koruculukla ilgisininin olmadığını özel güvenlik görevlisi olduğunu belirtti. İnce bu şahsın da defalarca kızına şiddet uyguladığı için asli işlem gördüğünün altını çizdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha… Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV’de boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?" ifadelerini kullandı.

Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…



Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV’de boy göstermiş biri kullanılarak!



Daha ne kadar şaşıracağız? REKLAM November 9, 2021

OYNAT 00:57 Meral Akşener Türkkan'a sahip çıktı: Lütfü Bey olgunluk gösterdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehit yakınına küfreden Lütfü Tükkan hakkında ilk kez konuştu. Yaşanan olayın AK Partinin planlı bir provokasyonu olduğunu iddia eden Akşener, 'Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri eden ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi' ifadeleriyle Türkkan'ın ahlaksızlığını hafifletmeye çalıştı.



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