Meral Akşener'in "Sayın Öcalan" sözleri sosyal medyanın gündeminde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"SAYIN ÖCALAN..."
Konuşmasının bir kısmında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan bahseden Akşener, "Sayın Öcalan" ifadesini kullandı. Akşener, "Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki..." diye başlayan bir cümle kurdu.
PARTİLİLER UYARDI
Akşener, bu sözlerinin ardından İYİ Partililer tarafından uyarıldı. Bunun üzerine konuşmasını kesen Akşener, "Demin heyecanla konuşurken ben fark etmedim" dedi.