Gündem Meral Akşenerin "Sayın Öcalan" sözleri sosyal medyanın gündeminde
POLİTİKA

Meral Akşener'in "Sayın Öcalan" sözleri sosyal medyanın gündeminde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Sayın Öcalan" ifadesini kullandı. İYİ Partililer tarafından uyarılan Akşener'in bu sözleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerin Sayın Öcalan sözleri sosyal medyanın gündeminde
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' diye hitap eden Meral Akşener uyarılınca özür diledi
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Terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' diye hitap eden Meral Akşener uyarılınca özür diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında partililere seslendi.

Konuşmasında bebek katili Abdullah Öcalan'dan 'Sayın Öcalan' diye bahseden Meral Akşener, daha sonra partililerce uyarıldıktan sonra özür diledi. Ardından Akşener, 'Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek' ifadelerini kullandı

"SAYIN ÖCALAN..."

Konuşmasının bir kısmında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan bahseden Akşener, "Sayın Öcalan" ifadesini kullandı. Akşener, "Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki..." diye başlayan bir cümle kurdu.

PARTİLİLER UYARDI

Akşener, bu sözlerinin ardından İYİ Partililer tarafından uyarıldı. Bunun üzerine konuşmasını kesen Akşener, "Demin heyecanla konuşurken ben fark etmedim" dedi.

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