Meral Akşener’in sözlerine Türkiye Noterler Birliği’nden tepki: Mesleğin itibarını zedelemeyin

"Öte yandan, sadece tasdik merciine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir. Noterlik mesleği ve Türkiye Noterler Birliği, daima siyaset dışı kalan bir kurum olup, bundan sonra da bu doğrultuda faaliyetlerini yürütecektir. Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarını zedeleyen, basına yansıyan söz konusu haberlerden kurumsal olarak duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuna saygıyla duyururuz."