Meral Akşener’in sözlerine Türkiye Noterler Birliği’nden tepki: Mesleğin itibarını zedelemeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6’lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür” sözleri üzerine Türkiye Noterler Birliği kamuoyu açıklaması yaptı.
'Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarı zedelendi'
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında noterler ve noterlik kurumuna yönelik, mesleğin saygınlığını sarsacak nitelikteki açıklamalar ve haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada noterlerin, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirdiğine ve kanunlarla verilen başka görevleri yaptığına işaret edilerek şunlar kaydedildi: