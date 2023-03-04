|
Reklam
Reklam
Gündem

Meral Akşener’in sözlerine Türkiye Noterler Birliği’nden tepki: Mesleğin itibarını zedelemeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, GİK toplantısı sonrası "6’lı masa, tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür" diyerek masayı dağıttı. Akşener'in bu sözlerine Türkiye Noterler Birliği'nden tepki gecikmedi.

10:12 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6’lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür” sözleri üzerine Türkiye Noterler Birliği kamuoyu açıklaması yaptı.


Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklamada
"Sadece tasdik mercisine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir."
ifadelerine yer verildi.


'Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarı zedelendi'

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında noterler ve noterlik kurumuna yönelik, mesleğin saygınlığını sarsacak nitelikteki açıklamalar ve haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberler ile süreklilik arz eder şekilde noterler hakkında
"tasdik mercisi"
ifadelerine yer verilerek devletin resmi mührünü teslim ettiği hukukçu kimliğini haiz noterler ve noterlik kurumu hakkında olumsuz algı oluşturabilecek açıklamalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun ilk maddesine göre noterliğin bir kamu hizmeti olduğu aktarıldı.

Açıklamada noterlerin, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirdiğine ve kanunlarla verilen başka görevleri yaptığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Öte yandan, sadece tasdik merciine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir. Noterlik mesleği ve Türkiye Noterler Birliği, daima siyaset dışı kalan bir kurum olup, bundan sonra da bu doğrultuda faaliyetlerini yürütecektir. Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarını zedeleyen, basına yansıyan söz konusu haberlerden kurumsal olarak duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
#İYİ Parti
#Türkiye Noterler Birliği
#seçim
1 saat önce
default-profile-img
Meral Akşener’in sözlerine Türkiye Noterler Birliği’nden tepki: Mesleğin itibarını zedelemeyin
341 internet sitesi erişime kapatıldı
Depremde 100 kişiye mezar olmuştu: Apartmanın müteahhitti baba-kız aranıyor
Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da ikinci oldu
Sedat Ağçay'ın ilk sınavı Beşiktaş
ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.