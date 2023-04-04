Meral Danış Beştaş 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alınan HDP'lileri savunurken tehditler savurdu: Hesap vereceksiniz

Terör soruşturmalarından rahatsız olan HDP'li Beştaş, hükümeti hedef aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve İzmir’de HDP Gençlik Meclisi üyeleri ile Demokratik Modernite dergisi çalışanı Sema Korkmaz’ın da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.
HDP'li Beştaş terör operasyonlarını eleştirerek tehditler savurdu
Gizlilik kararı alınan soruşturmada sorgulamalar devam ederken HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis'te yaptığı konuşmada tehditler savurdu. "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan isimler üzerinden hükümeti hedef alan Beştaş, şöyle konuştu: