Meral Danış Beştaş 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alınan HDP'lileri savunurken tehditler savurdu: Hesap vereceksiniz

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı seçim beyannamesini açıkladı. DBP’li Saliha Aydeniz tarafından okunan bildiride, “Kürt halkına Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması, tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz serbest bırakılması, Öcalan'ın serbest bırakılması” vadedildi. Aydeniz’in bebek katili Öcalan’ı andığı sırada salondan alkış sesleri yükseldi. Toplantının ardından sosyal medyada yayılan görüntülere yüzlerce kullanıcıdan tepkiler geldi.