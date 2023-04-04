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Meral Danış Beştaş 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alınan HDP'lileri savunurken tehditler savurdu: Hesap vereceksiniz

HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis'te yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'lileri savundu. Beştaş, "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan isimler üzerinden hükümeti hedef aldı. Beştaş, "Yol yakınken seçim operasyonlarından vazgeçin. 14 Mayıs’tan sonra siyasi operasyonlarınızın hesabını vereceksiniz, yargılanacaksınız." dedi.

11:52 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Terör soruşturmalarından rahatsız olan HDP'li Beştaş, hükümeti hedef aldı.

Terör soruşturmalarından rahatsız olan HDP'li Beştaş, hükümeti hedef aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve İzmir’de HDP Gençlik Meclisi üyeleri ile Demokratik Modernite dergisi çalışanı Sema Korkmaz’ın da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

"Örgüt üyesi olmak"
suçlamasıyla gözaltına alınan bazı isimler şöyle:
"Sedat Uğraş, Muhammed Uğraş, Barış Ugun, Rojin Değirmenci, Osman Koçar, Serhat Yavaş, Sema Korkmaz."

HDP'li Beştaş terör operasyonlarını eleştirerek tehditler savurdu

Gizlilik kararı alınan soruşturmada sorgulamalar devam ederken HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis'te yaptığı konuşmada tehditler savurdu. "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan isimler üzerinden hükümeti hedef alan Beştaş, şöyle konuştu:

"İktidarın seçim kampanyası HDP’lileri gözaltına almak. Yol yakınken seçim operasyonlarından vazgeçin. 14 Mayıs’tan sonra siyasi operasyonlarınızın hesabını vereceksiniz, yargılanacaksınız."


#Meral Danış Beştaş
#HDP
#terör operasyonu
10 dakika önce
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