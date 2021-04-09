Meram’da 5 bin kişi tapu sevinci yaşadı

Meram Belediyesi, eski isimleriyle Kalfalar, Tırılırmak ve Muradiye mahallelerini de içine alan Uzunharmanlar Mahallesinde 1 milyon 337 bin 769 metrekare alanda, 2 bin parsel ve 5 bin kişiyi kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulamalarını tamamladı. Yeni tapular Meram Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törene Konya Tapu ve Kadastro Müdürü Mustafa Akkul, Konya Kadastro Müdürü Fatih Demir, Meram Tapu Müdürü Mehmet Tütyüncü ve Uzunharmanlar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kırdı ile mahalle sakinlerinden temsili olarak vatandaşlar da katıldı.

Konya Tapu ve Kadastro Müdürü Mustafa Akkul ise 18 uygulamasının ve çalışmalarının özellikle Uzunharmanlar Mahallesi gibi büyük alanlarda oldukça zorlu bir süreç olduğuna vurgu yaparken, Uzunharmanlar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kırdı, Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibiyle diyalog içinde sorunları çözdüklerine dikkat çekti.

2 YILDA 10 MİLYON METREKARE

Törende konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Uzunharmanlar Mahallesi’nde tamamlanan çalışmalar ile birlikte son iki yılda Meram’da yaklaşık 10 milyon metrekarelik bir alanda 18. Madde uygulamasının tamamlayarak hak sahiplerine tapularının dağıtıldığını kaydetti. Başkan Kavuş 3 milyon 667 bin 967 metrekarelik alanı kapsayan Çaybaşı, Hacıfettah, Alpaslan, Aymanas, Aybahçe ve Uluğbey Mahallelerinde de yürütülen 18. Madde uygulamalarının da kısa bir zaman sonra tamamlanarak tapuların dağıtılacağının da müjdesini verdi.

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SIKINTILAR SONA ERECEK

En az tapusunu alan hemşerileri kadar mutlu olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Bugüne dek 24 mahallemizde 18 uygulamayı tamamladık. Uzunharmanlar Mahallesi de Meram’ın en köklü mahallelerinden biri olmasına rağmen altyapıda yetersiz kalıyordu. İşte bitirilen çalışma ile tüm bu bölge sıkıntıların pek çoğundan kurtulmaya başlayacak. Bu tapu dağıtımı binaları yenilenemeyen doğalgazı kullanamayan diğer mahallelerimizin önünün açılmasının da başlangıcı olacak” dedi.

PLANLI VE SAĞLIKLI GELİŞİM