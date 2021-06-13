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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara ulaştı

NATO Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Türkiye'nin son zamanlarda çok ciddi bir sıçraması oldu. Kendilerine göre; Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyununu da bozmuş oldu" dedi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankasının döviz rezervi ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Brüksel ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervine ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

100 milyar dolar seviyesine ulaştı

Erdoğan, "Merkez bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz. Türkiye'nin son zamanlarda çok ciddi bir sıçraması oldu. Kendilerine göre; Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyununu da bozmuş oldu" ifadelerini kullandı.

Çin ile swap anlaşması

Çin ile swap anlaşmasına da değinen Erdoğan, "Ülkelerin kendi yerel paralarıyla ticaretleri, Merkez Bankaları aralarında yapılan SWAP adı verilen para takası adı verilen malum gerçekleşiyor. Daha önce Çin ile 2.4 milyar dolarlık bir SWAP anlaşmamız zaten vardı. Bu rakamı 3.6 milyar dolarlık yeni bir SWAP anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı
OYNAT 01:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeden Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezerv miktarını da açıkladı. Erdoğan, 'Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Çin'le 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı zaten, şimdi 3,6 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. ' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması: Beklentimiz amasız fakatsız bir yaklaşımı ABD'den görmek
OYNAT 02:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması: Beklentimiz amasız fakatsız bir yaklaşımı ABD'den görmek
NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'e seyahati öncesi basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalan konular var. F-35 konusunda ABD sözleşmeye uymadı. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bunlara el koymak suretiyle gönderilmemiştir. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı, bunları geri aldı. Beklentimiz amasız yaklaşımı ABD'den görmek. NATO Genel Sekreteri ile de görüşmemiz olacak. Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımlar içinde olan bir dostumuz.
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