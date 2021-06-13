Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara ulaştı

Brüksel ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervine ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

100 milyar dolar seviyesine ulaştı

Erdoğan, "Merkez bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz. Türkiye'nin son zamanlarda çok ciddi bir sıçraması oldu. Kendilerine göre; Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyununu da bozmuş oldu" ifadelerini kullandı.

Çin ile swap anlaşması

Çin ile swap anlaşmasına da değinen Erdoğan, "Ülkelerin kendi yerel paralarıyla ticaretleri, Merkez Bankaları aralarında yapılan SWAP adı verilen para takası adı verilen malum gerçekleşiyor. Daha önce Çin ile 2.4 milyar dolarlık bir SWAP anlaşmamız zaten vardı. Bu rakamı 3.6 milyar dolarlık yeni bir SWAP anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Biden ile görüşme öncesi Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Sözleşmeye uymayan bir Amerika var

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK/YPG'den hastaneye saldırının hesabını soracağız

OYNAT 01:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeden Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.



Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezerv miktarını da açıkladı. Erdoğan, 'Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Çin'le 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı zaten, şimdi 3,6 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. ' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder