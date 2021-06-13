Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara ulaştı
NATO Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Türkiye'nin son zamanlarda çok ciddi bir sıçraması oldu. Kendilerine göre; Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyununu da bozmuş oldu" dedi.
Brüksel ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervine ilişkin bir soruya da yanıt verdi.
100 milyar dolar seviyesine ulaştı
Erdoğan, "Merkez bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz. Türkiye'nin son zamanlarda çok ciddi bir sıçraması oldu. Kendilerine göre; Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyununu da bozmuş oldu" ifadelerini kullandı.
Çin ile swap anlaşması
Çin ile swap anlaşmasına da değinen Erdoğan, "Ülkelerin kendi yerel paralarıyla ticaretleri, Merkez Bankaları aralarında yapılan SWAP adı verilen para takası adı verilen malum gerçekleşiyor. Daha önce Çin ile 2.4 milyar dolarlık bir SWAP anlaşmamız zaten vardı. Bu rakamı 3.6 milyar dolarlık yeni bir SWAP anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk" dedi.