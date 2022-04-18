Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Çöl tozu Mersine ulaştı Araçların üzeri dikkat çekti
MERSİN

Çöl tozu Mersin’e ulaştı: Araçların üzeri dikkat çekti

Afrika üzerinden Türkiye’ye giriş yapan toz bulutları, Akdeniz havzasını da etkisi altına alarak Mersin’e ulaştı, araçların üzeri dikkat çekti. Öte yandan bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olması nedeniyle toz taşınımının hızla iç kesimlere sürdüğü kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Mersin haberleri: Çöl tozu Mersin’e ulaştı: Araçların üzeri dikkat çekti, Çöl tozu ne zamana kadar sürecek?
Mersin'de çöl tozu taşınımı başladı.

Avrupa Uzay Ajansı, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu çöl tozu Türkiye’de etkili olmaya başladı. Afrika üzerinden gelen toz bulutları, Akdeniz havzasından Türkiye’ye ulaştı.

Özellikle Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı olan Mersin’de de sabah uyananlar araçlarını çöl tozuna kaplanmış olarak buldu. Gökyüzünün taşınan toz bulutları ile kaplandığı kentte, görüş mesafesini henüz ciddi bir şekilde etkileyen olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

Erdemli ilçesini de de araçları tozla kaplanan vatandaşlar, yıkatmak için toz bulutların geçmesini beklediklerini söyledi.

Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor
GÜNDEM
Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor


Aracını dün yıkattığını belirten vatandaşlardan Mehmet Ciğer, pazar temizliği yaptıklarını ancak bugün toz bulutu nedeniyle kirlendiğini belirtti.

Toz taşınımının sürmesi nedeniyle müşterisi olmayan oto yıkamacı Hacı Tuna ise, "Sabah kalktığımızda güneş yok, esintiler var, fırtına var, araçların üzerinde toz vardı.

Arkadaşlar toz bulutunun gitmesini bekliyor. Gördüğünüz gibi sabahtan bu yana bekliyoruz, henüz daha gelen yok. İnşallah bu toz bulutu kalktıktan sonra işlerimiz iyi olacak. Arkadaşlar araçlarını yıkatsa aynı gün geri batacak. Yani toz bulutunun gitmesini bekliyorlar" dedi.

Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı: Dışarıya çıkmayın
GÜNDEM
Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı: Dışarıya çıkmayın

Meteorolojiden 'toz' uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 'toz' uyarısı
Bugün geliyor

Bugün geliyor

​Meteoroloji tüm vatandaşları uyardı: Dikkatli olun.
Karadenizdeendişelendiren artış

Karadeniz'de
endişelendiren artış

Üç ayda 33 oldu: Rusya-Ukrayna savaşının da etkisi var.
Zelenski: Rus birlikleri ülkenin doğusunda taarruza hazırlanıyor

​Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi.

​Mehmetçik nefes aldırmadı: Terör yuvaları yerle bir oldu.

​Mahra'nın mezar taşında en acı doğum günü.

​Kuzey Irak'ta PKK'ya Pençe-Kilit darbesi.

​Çanakkale Boğazı'ndan sonra Marmara'da da görüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.