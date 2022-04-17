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Gündem Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı Dışarıya çıkmayın
ŞIRNAK

Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı: Dışarıya çıkmayın

Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH, kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşımından en fazla etkilenebilecek grup olduğu anımsatılan açıklamada, zorunlu olunmadıkça yarın ve salı günü dışarıya çıkılmaması gerektiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı: Dışarıya çıkmayın
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Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde son zamanlarda etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYIN"

Akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH, kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşımından en fazla etkilenebilecek grup olduğu anımsatılan açıklamada, zorunlu olunmadıkça yarın ve salı günü dışarıya çıkılmaması gerektiği bildirildi.

"Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takmaları gerektiği kaydedildi.

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