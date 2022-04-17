Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor

Hayat

Şifa deposu çorba: Telbine

Efendimiz’in (s.a.v.) sofrasında oldukça çok zikredilen arpa, İçerisinde bulunan protein, yağ, B grubu vitaminleri, potasyum, fosfor ve lif ile şifa kaynağıdır.Efendimiz (s.a.v.) de hastalar için arpa ile yapılan telbine çorbasını tavsiye etmiştir. Bu akşam iftar sofrası için siz de Efendimizin sofrasında yer alan Telbine çorbası hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yine arpa ile yapılan Trabzon Arpa Yemeğini deneyebilirsiniz.