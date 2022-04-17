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İSTANBUL KOCAELİ

Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor

Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geliyor. Bugün etkili olacak toz savrulması, batı ve iç kesimlerinde görülecek.

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Haber Merkezi AA
Meteoroloji uyardı: Afrikadan çöl tozları geliyor
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Geçen haftalarda da doğu illerinde görülen toz taşınımı bu sefer de batı ve iç kesimlerde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Afrika üzerinden toz taşınımı gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

MARMARA'DA TOZ TAŞINIMI BUGÜN BAŞLAYACAK, PAZARTESİYE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, Marmara'da 17 Nisan Pazar günü Afrika üzerinden öngörülen toz taşınımının pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

  • Pazartesi günü iç ve kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da bekleniyor.

Taşınımın meydana getireceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AFAD'DAN UYARI

AFAD da toz taşınımıyla ilgili sosyal medya hesabından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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